Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль

Аня Мартинюк 08 березня 2021, 08:32

У так званому паспорті вакцинації.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 155 тисяч українців стали в чергу для отримання вакцини від коронавірусу. Він запевнив, що усі вакциновані матимуть відповідні відмітки у паспортах вакцинації, якщо такі будуть введені.

«Цифрова система, розроблена Мінціфрой і Міністерством охорони здоров'я, допоможе в майбутньому всім вакцинованих отримати підтвердження щеплення проти Covid-19 в разі, якщо в світі будуть введені так звані "паспорта вакцинації"», - зазначив він.

Як повідомлялось раніше, у ВООЗ виступають проти введення паспортів вакцинації, посилаючись на те, що доказів ефективності вакцин від коронавірусу наразі мало.