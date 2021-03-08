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У так званому паспорті вакцинації.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що понад 155 тисяч українців стали в чергу для отримання вакцини від коронавірусу. Він запевнив, що усі вакциновані матимуть відповідні відмітки у паспортах вакцинації, якщо такі будуть введені.
«Цифрова система, розроблена Мінціфрой і Міністерством охорони здоров'я, допоможе в майбутньому всім вакцинованих отримати підтвердження щеплення проти Covid-19 в разі, якщо в світі будуть введені так звані "паспорта вакцинації"», - зазначив він.
Як повідомлялось раніше, у ВООЗ виступають проти введення паспортів вакцинації, посилаючись на те, що доказів ефективності вакцин від коронавірусу наразі мало.
08:32: Вакциновані українці матимуть відмітку у паспорті – Шмигаль
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
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