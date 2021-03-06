На Балі чекають туристів – Лише вакцинованих

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Екзотичний острів планує відновлювати економіку на тлі пандемії.
Новину передає «Преса України».
Індонезія розробляє план, який може дозволити іноземним туристам повернутися на Балі протягом декількох місяців, якщо вони щеплені проти COVID-19. Також туристам необхідно буде представити негативний тест на коронавірус.
Уточнюється, що таких туристів пускатимуть на окремі райони Балі. Як відомо, економіка острова, яка залежить від туризму, сильно постраждала через пандемію.
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
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