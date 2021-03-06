Apple iMac Pro буде знято з виробництва

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Базова модель все ще доступна для замовлення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, стало відомо, що iMac Pro буде знято з виробництва. Тим не менше, базову модель все ще можна знайти на сайті Apple.
Стандартна модель коштує 4999 доларів. 27-дюймовий iMac, який дебютував у серпні минулого року, був налаштований на задоволення потреб професіоналів. В Apple заявили, що покупці, які хочуть розширюваності та більшої потужності, можуть обрати Mac Pro.
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
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