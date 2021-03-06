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Побічні ефекти вакцини Moderna можуть включати висип

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 20:48
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Побічні ефекти вакцини Moderna можуть включати висип

Дослідники закликали лікарів попереджати про це пацієнтів.   

Новину передає «Преса України».

Дослідницька група на чолі з доктором Кімберлі Блюменталь зазначила, що людей, які готуються отримати вакцину від коронавірусу, треба підготувати. А саме до можливих побічних ефектів від першої дози, включаючи великі, червоні, іноді підвищені за розміром, сверблячі або хворобливі шкірні реакції.

Доктор Кімберлі Блюменталь, перший автор дослідження, заявила, що такі «побічки» зустрічаються після введення вакцини Moderna.

Клінічні випробування препарату показали, що 244 з 30 420 учасників дослідження продемонстрували шкірну реакцію.

 

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