За вакцину українці платитимуть до 1200 гривень

ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії 18:57
З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів 18:31
Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield 13:37
Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19 10:16
В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні 09:39
Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19 09:07
В AB InBev Efes Украина выбрали коммуникационного партнера 07:32
Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву 14:14
У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield 13:40
Instagram приховав лайки 12:37
Таку заяву зробив Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на запитання, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу для українців, якщо вона з’явиться у комерційному обороті.
За його словами, одна доза коштуватиме від 300 до 1200 гривень. Однак Шмигаль наголосив, що наразі існує високий запит країн світу на вакцину, тому лише з появою надлишку препарату можна буде говорити про її продаж.
Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю виданню Фокус.
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.