За вакцину українці платитимуть до 1200 гривень

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 20:15

Таку заяву зробив Денис Шмигаль.

Новину передає «Преса України».

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль відповів на запитання, скільки коштуватиме вакцина від коронавірусу для українців, якщо вона з’явиться у комерційному обороті.

За його словами, одна доза коштуватиме від 300 до 1200 гривень. Однак Шмигаль наголосив, що наразі існує високий запит країн світу на вакцину, тому лише з появою надлишку препарату можна буде говорити про її продаж.

Про це Шмигаль розповів в інтерв'ю виданню Фокус.