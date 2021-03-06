Далай-лама отримав щеплення від коронавірусу

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Стало відомо, яким препаратом вакцинувався духовний лідер Тибету.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, духовний лідер Тибету Далай-лама отримав вакцину від смертоносного китайського вірусу. 85-річного Далай-ламу вакцинували препаратом Covishield. Подія відбулась в лікарні в містечку Дхармсала, що на півночі Індії.
Він також звернувся до людей, зазначивши, що щепленням нехтувати не треба. Далай-лама додав, що «ця ін'єкція дуже і дуже корисна».
Нагадаємо, в Україні вакцинація від коронавірусу відбувається теж препаратом Covishield.
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
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