Далай-лама отримав щеплення від коронавірусу

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 19:40

Стало відомо, яким препаратом вакцинувався духовний лідер Тибету.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, духовний лідер Тибету Далай-лама отримав вакцину від смертоносного китайського вірусу. 85-річного Далай-ламу вакцинували препаратом Covishield. Подія відбулась в лікарні в містечку Дхармсала, що на півночі Індії.

Він також звернувся до людей, зазначивши, що щепленням нехтувати не треба. Далай-лама додав, що «ця ін'єкція дуже і дуже корисна».

Нагадаємо, в Україні вакцинація від коронавірусу відбувається теж препаратом Covishield.