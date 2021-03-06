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ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 18:57
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ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії

У ДТП загинули 5 людей. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 6 березня, стала відома причина смертоносної аварії в Польщі, в якій загинули 5 українців. Правоохоронці відзначили, що за попередніми даними водій автобуса не впорався з керуванням. В результаті транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.

У прес-службі МЗС України уточнили, що в результаті пригоди загинули 5 українців та 35 осіб отримали травми. ДТП трапилась в ніч на 6 березня на території Польщі. Рейсовий автобус прямував за маршрутом Познань-Херсон.

Вирішується питання щодо повернення в Україну громадян, які не постраждали і які будуть виписані з лікарні найближчим часом.

 

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