ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії 18:57
З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів 18:31
Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield 13:37
Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19 10:16
В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні 09:39
Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19 09:07
В AB InBev Efes Украина выбрали коммуникационного партнера 07:32
Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву 14:14
У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield 13:40
Instagram приховав лайки 12:37
Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу 10:16
У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого 09:39
У ДТП загинули 5 людей.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 6 березня, стала відома причина смертоносної аварії в Польщі, в якій загинули 5 українців. Правоохоронці відзначили, що за попередніми даними водій автобуса не впорався з керуванням. В результаті транспортний засіб злетів у кювет і перекинувся.
У прес-службі МЗС України уточнили, що в результаті пригоди загинули 5 українців та 35 осіб отримали травми. ДТП трапилась в ніч на 6 березня на території Польщі. Рейсовий автобус прямував за маршрутом Познань-Херсон.
Вирішується питання щодо повернення в Україну громадян, які не постраждали і які будуть виписані з лікарні найближчим часом.
18:57: ДТП у Польщі за участю українців – Названа причина трагедії
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.