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З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 18:31
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З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів

Очолив рейтинг Інстаграм.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу pCloud, користувачі смартфонами втрачають особисті дані. Так, складено рейтинг програм-розповсюджувачів особистих даних користувачів.

На верхівці антирейтингу опинився популярний фотоблог Інстаграм. Фахівці з кібербезпеки уточнили, що Instagram ділиться 79% даних своїх користувачів. Зокрема, історії переглядів, відомості про покупки.

За Інстаграмом розмістився Facebook, який поширює 57% даних користувачів. Далі розмістився YouTube, який поширює 42% даних.  

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