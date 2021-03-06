З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 18:31

Очолив рейтинг Інстаграм.

Новину передає «Преса України».

За даними порталу pCloud, користувачі смартфонами втрачають особисті дані. Так, складено рейтинг програм-розповсюджувачів особистих даних користувачів.

На верхівці антирейтингу опинився популярний фотоблог Інстаграм. Фахівці з кібербезпеки уточнили, що Instagram ділиться 79% даних своїх користувачів. Зокрема, історії переглядів, відомості про покупки.

За Інстаграмом розмістився Facebook, який поширює 57% даних користувачів. Далі розмістився YouTube, який поширює 42% даних.