З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів 18:31
Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield 13:37
Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19 10:16
В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні 09:39
Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19 09:07
В AB InBev Efes Украина выбрали коммуникационного партнера 07:32
Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву 14:14
У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield 13:40
Instagram приховав лайки 12:37
Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу 10:16
У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого 09:39
Пробудження коронавірусу – В Україні понад 10 тисяч нових хворих 08:29
Очолив рейтинг Інстаграм.
Новину передає «Преса України».
За даними порталу pCloud, користувачі смартфонами втрачають особисті дані. Так, складено рейтинг програм-розповсюджувачів особистих даних користувачів.
На верхівці антирейтингу опинився популярний фотоблог Інстаграм. Фахівці з кібербезпеки уточнили, що Instagram ділиться 79% даних своїх користувачів. Зокрема, історії переглядів, відомості про покупки.
За Інстаграмом розмістився Facebook, який поширює 57% даних користувачів. Далі розмістився YouTube, який поширює 42% даних.
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.