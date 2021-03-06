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За тиждень в Україні значно здорожчав бензин

Аня Мартинюк 06 березня 2021, 17:52
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За тиждень в Україні значно здорожчав бензин

А також дизпаливо. 

Новину передає «Преса України».

За даними Консалтингової групи "А-95", в період з 26 лютого до 5 березня українські автомобілісти могли спостерігати за зміною цін на АЗС в сторону збільшення.

В середньому ціна на паливо зросла на 10 копійок за літр. Середня ціна на бензин марки А-92 зросла на 11 копійок за літр до 27,32 грн/л. Бензин марки А-95 здорожчав на 10 копійок до 28,33 грн/л. Дизельне паливо подорожчало на 10 копійок за літр до 27,73 грн/л.

 

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