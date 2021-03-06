За тиждень в Україні значно здорожчав бензин

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А також дизпаливо.
Новину передає «Преса України».
За даними Консалтингової групи "А-95", в період з 26 лютого до 5 березня українські автомобілісти могли спостерігати за зміною цін на АЗС в сторону збільшення.
В середньому ціна на паливо зросла на 10 копійок за літр. Середня ціна на бензин марки А-92 зросла на 11 копійок за літр до 27,32 грн/л. Бензин марки А-95 здорожчав на 10 копійок до 28,33 грн/л. Дизельне паливо подорожчало на 10 копійок за літр до 27,73 грн/л.
18:31: З'явився антирейтинг додатків, які розповсюджують дані користувачів
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
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