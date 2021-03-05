В AB InBev Efes Украина выбрали коммуникационного партнера

zmxn 05 березня 2021, 07:32

В пивоваренной компании AB InBev Efes Украина, в состав которой входят три украинские пивоварни, расположенные в Чернигове, Николаеве и Харькове, определились с выбором коммуникационного партнера, который возьмёт на себя такие направления как PR и SMM. Этим партнером стало агентство PointeR Agency и в его обязанности будут входить функции внешней пресс-службы и информационной поддержки компании AB InBev Efes Украина в области устойчивого развития для реализации имиджевых и КСО-проектов, а также ведение аккаунтов в социальных сетях.

Что повлияло на выбор PointeR Agency в качестве партнера AB InBev Efes Украина

Менеджер по внешним коммуникациям AB InBev Efes Украина Нонна Мартынова отметила, что сотрудники внутри компании всегда стараются демонстрировать лидерство и объеденять людей, что позволяет стремиться к лучшим результатам, даже если проект на первый взгляд во всем устраивает. Перед тем как выбрать именно PointeR Agency своим коммуникационным партнером, в компании AB InBev Efes Украина тщательно проанализировали наличие опыта и возможностей агентства, отметив сильную экспертизу и креатив. Нонна Мартынова подчеркнула, что для компании AB InBev Efes Украина при выборе коммуникационного партнера крайне важно, чтобы партнер имел аналогичные убеждения и принципы, и, естественно, любил пиво.

Сегодня PointeR Agency заслужено считается одним из лучших PR-агенств, работающих в Украине, имея в портфолио более ста клиентов (в том числе и крупных международных и украинскхи брендов) из самых различных сфер, в том числе retail и FMCG.

Крайне важным для PointeR Agency является совпадение ценностей и целей партнеров – рассказывает Оксана Кулиш – СЕО агенства PointeR Agency, и AB InBev Efes Украина идеально соответствует данным критериям, ведь в компании большую долю внимания уделяют культуре потребления пива, помощи медикам, которые борятся с COVID и сохранению окружающей среды. Ключевыми моментами совместного сотрудничества PointeR Agency и AB InBev Efes Украина является расширение масштабов запланированных проектов при помощи возможностей агентства, а также создание новых глобальных проектов, решающих цели глобального развития.

Кроме производства локальных брендов в Украине, компания AB InBev Efes Украина также импортирует и глобальные торговые марки, известные во всем мире:

Bud

Stella Artois

Corona Extra

Кроме этого, AB InBev Efes Украина представляет на отечественном рынке международные торговые марки:

Hoegaarden

Leffe

Lowenbrau

Franziskaner

Staropramen

Velkopopovický Kozel

Taller

Spaten Münchner

Tripel Karmeliet

Boddingtons Pub Ale

Miller Genuine Draft

Kwak

Beck's

Cubanisto

Belle-Vue Kriek

Efes Pilsener

Modelo

Информация о AB InBev Efes Украина

Сегодня, AB InBev Efes Украина – это совместное предприятие одной из самых крупных пивоваренных компаний Anheuser-Busch InBev и ведущей региональной пивоваренной компании Anadolu Efes. На сегодняшний день AB InBev Efes Украина является одним из лидеров на рынке пивоварения в Украине.

В период 2000 – 2006 годов, компания AB InBev Efes Украина, являющаяся одним из лидеров на рынке украинского пивоварения, называлась как «САН Интербрю Украина», а в период 2006 – 2019 «САН ИнБев Украина».