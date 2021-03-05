Сніг вже в Україні – синоптик

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 13:58

Вихідні в Україні будуть морозно свіжими.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що опади у вигляді снігу уже прийшли в Україну й просунуться 6 березня до Центру та Сходу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.

«Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме», - наголосила Діденко.

Антициклон Жаклін й завтра буде розганяти над Україною вологі хмари. Тому 4 березня опадів не очікується. І додатковим... Опубликовано Наталкой Діденко Среда, 3 марта 2021 г.

У Києві у вихідні очікується +2+4 градуси, буде вітряно однак без суттєвих опадів.