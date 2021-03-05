Сніг вже в Україні – синоптик

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Вихідні в Україні будуть морозно свіжими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, український синоптик Наталія Діденко розповіла, що опади у вигляді снігу уже прийшли в Україну й просунуться 6 березня до Центру та Сходу. Про це вона повідомила на своїй сторінці у соцмережі.
«Вдень 6-го березня мокрий сніг та дощ періодично очікуються в східних областях, на Півночі та навколо Карпат. Вихідними в Україні буде холодно, вдень +1+6 градусів. Вночі підморожуватиме», - наголосила Діденко.
Антициклон Жаклін й завтра буде розганяти над Україною вологі хмари. Тому 4 березня опадів не очікується. І додатковим...Опубликовано Наталкой Діденко Среда, 3 марта 2021 г.
У Києві у вихідні очікується +2+4 градуси, буде вітряно однак без суттєвих опадів.
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
14:14: Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву
13:40: У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield
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