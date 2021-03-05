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На щастя, вона проявляється вкрай рідко.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 5 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що 1,2% вакцинованих від коронавірусу українців заявили про алергічну реакцію. Нагадаємо, вакцинація в країні проходить препаратом індійського виробництва Covishield.
Про це Степанов розповів у ВРУ.
«За нашою статистикою, на 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%», - зазначив він.
Міністр уточнив, що найчастіше вакциновані жаліються на підвищення температури.
13:37: Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
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13:40: У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield
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