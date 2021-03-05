Степанов розповів про алергічну реакцію українців через Covishield

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 13:37

На щастя, вона проявляється вкрай рідко.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 5 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що 1,2% вакцинованих від коронавірусу українців заявили про алергічну реакцію. Нагадаємо, вакцинація в країні проходить препаратом індійського виробництва Covishield.

Про це Степанов розповів у ВРУ.

«За нашою статистикою, на 10 тисяч проведених нами вакцинацій зафіксовано всього 126 незначних алергічних реакцій. Практично всі вони мали легку форму. Це всього 1,2%», - зазначив він.

Міністр уточнив, що найчастіше вакциновані жаліються на підвищення температури.