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Вакцинуватися від коронавірусу вирішили понад 12 тисяч українців.
Новину передає «Преса України».
Станом на 5 березня в Україні зробили 12 481 щеплення від коронавірусної інфекції. 2 913 вакцин було введено за минулу добу. Свіжу статистику представила прес-служба Міністерством охорони здоров'я.
Так, 4 березня найбільше щеплень провели в Дніпропетровській області - 280 щеплень. Нагадаємо, українцям вводять індійську вакцину CoviShield. Другу дозу вакцини необхідно вводити через 28 днів.
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
14:14: Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву
13:40: У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield
12:37: Instagram приховав лайки
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