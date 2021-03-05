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Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 10:16
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Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19

Вакцинуватися від коронавірусу вирішили понад 12 тисяч українців.

Новину передає «Преса України».

Станом на 5 березня в Україні зробили 12 481 щеплення від коронавірусної інфекції. 2 913 вакцин було введено за минулу добу. Свіжу статистику представила прес-служба Міністерством охорони здоров'я.

Так, 4 березня найбільше щеплень провели в Дніпропетровській області - 280 щеплень.  Нагадаємо, українцям вводять індійську вакцину CoviShield. Другу дозу вакцини необхідно вводити через 28 днів.

 

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