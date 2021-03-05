В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 09:39

Кількість нових хворих, виявлених за добу, становить понад 10000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 5 березня в Україні 1 384917 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 155 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 910, Івано-Франківській області – 737.

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 172 пацієнти. За весь період спостереження – 26 763 людини.