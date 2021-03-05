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Кількість нових хворих, виявлених за добу, становить понад 10000 осіб.
Новину передає «Преса України».
Станом на 5 березня в Україні 1 384917 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 155 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 910, Івано-Франківській області – 737.
Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.
Також зазначається, що за минулу добу померли 172 пацієнти. За весь період спостереження – 26 763 людини.
10:16: Темпи вакцинації в Україні плачевні – Озвучена статистика щодо Covid-19
09:39: В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні
09:07: Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19
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13:40: У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield
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