Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні планують не переводити годинник
  • Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 09:39
Версія для друку
В РНБО привели нові статистичні дані щодо коронавірусу в Україні

Кількість нових хворих, виявлених за добу, становить понад 10000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 5 березня в Україні 1 384917 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 10 155 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 910, Івано-Франківській області – 737. 

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 172 пацієнти. За весь період спостереження – 26 763 людини.   

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції