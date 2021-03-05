Наталія Могилевська переїхала у дерев’яний будинок

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Журналісти відзначили, що будинок на березі Дніпра доволі скромний.
Новину передає «Преса України».
Українська співачка Наталя Могилевська переїхала з центру Києва в будинок на березі Дніпра на Осокорках. Українські журналісти дізнались, що будинок дерев’яний та має два поверхи.
На даху розміщені сонячні панелі. Міні-котедж має кухню-вітальню, зал для музичних репетицій, кілька спалень на другому поверсі і вуличну терасу.
Територія дозволяє розмістити гараж на одне авто. Як відомо, у будинку Могилевська проживає разом зі своїм домашнім улюбленцем лабрадором Ая.
Дача не записана на Могилевську, тому, ймовірно, вона її просто орендує.
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