Весела вакцинація – 10 українських знаменитостей та лікарів отримали щеплення від Covid-19

Аня Мартинюк 05 березня 2021, 09:07

Дійство транслював телеканал 1+1.

Новину передає «Преса України».

Вчора, 4 березня, в прямому ефірі телепрограми «Право на владу», що транслює телеканал 1+1, відомі зірки України та лікарі зробили щеплення від коронавірусу.

Уколи в студії отримали лікар-інфекціоністка Катерина Булавінова, лікарі Олена Михно, Віталій Соколов, Катерина Геля, Богдан Мельник, президент асоціації анестезіологів України Сергій Дубров, дворазовий чемпіон світу зі стронгмену Сергій Конюшок, телеведучі Олександр Педан, Наталія Мосейчук та співачка Руслана Лижичко.

«Тут немає про що сперечатися, просто треба робити щеплення. Це питання нашого життя і безпеки. Я це зробила з двох причин. Це моя відповідальність перед сім'єю. Я дала собі установку не захворіти і зробила це», - розповіла остання.

Також Руслана додала, що бажає повернутися до концертів. Вона пообіцяла, що звітуватиме про свій стан здоров’я перед фанатами у соцмережі. До слова, українців вакцинували препаратом Covishield. Друга доза препарату повинна бути введена через 28 днів.