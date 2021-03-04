Бажаючим мандрувати – вакцину: Шмигаль зробив важливу заяву

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Голова уряду озвучив цікаву ідею щодо вакцини від коронавірусу.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, голова українського уряду Денис Шмигаль повідомив, що в планах дозволити людям, які збираються здійснити туристичні поїздки, вакцинуватися від коронавірусу позачергово. Однак у платних клініках.
За вакцину доведеться заплатити.
«Упевнений, що вже влітку ситуація стабілізується, і виробники вакцин будуть торгувати вже не тільки з урядами держав, а й з окремими клініками, які зможуть вакцинувати людей платно. Це дасть можливість подорожувати і відкривати кордони», - додав Шмигаль.
Він уточнив, що приватні клініки отримають залишки вакцини від коронавірусу.
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