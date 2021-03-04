У МОЗ пояснили, чому українцям не назвуть вартість вакцини Сovishield

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 13:40

Все через угоду з постачальником.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, у прес-службі МОЗ розповіли, чому українці не дізнаються вартість закупівлі індійської вакцини Сovishield. Як зазначається, МОЗ просто не має права розкривати цю інформацію через підписаної угоди про нерозголошення.

Нагадаємо, Україна підписала угоду з британською компанією Crown Agents.

Заступниця міністра охорони здоров'я України Світлана Шаталова зазначила, що саме виробники вакцини вирішили приховати цю інформацію.