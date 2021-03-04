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В Україні почалася третя хвиля пандемії

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 13:15
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В Україні почалася третя хвиля пандемії

Про це заявив Денис Шмигаль. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля пандемії коронавірусу.

За його словами, не виключено, що доведеться повернуться до жорсткого локдауну. 

«Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує», - заявив він.

Шмигаль уточнив, що повний локдаун буде введено, коли більшість областей перейдуть в червону епідеміологічну зону. Голова уряду не виключив, що в країні буде четверта та п’ята хвиля пандемії.

 

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