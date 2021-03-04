В Україні почалася третя хвиля пандемії

Instagram приховав лайки 12:37
Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу 10:16
У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого 09:39
Пробудження коронавірусу – В Україні понад 10 тисяч нових хворих 08:29
15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП 13:44
В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков 12:10
У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися 11:34
Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19 10:16
В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина 08:23
Про це заявив Денис Шмигаль.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні почалась третя хвиля пандемії коронавірусу.
За його словами, не виключено, що доведеться повернуться до жорсткого локдауну.
«Не потрібно тішити себе ілюзіями, що вакцина всіх врятує», - заявив він.
Шмигаль уточнив, що повний локдаун буде введено, коли більшість областей перейдуть в червону епідеміологічну зону. Голова уряду не виключив, що в країні буде четверта та п’ята хвиля пандемії.
12:37: Instagram приховав лайки
11:58: ВРУ провалила голосування про Комісію з азартних ігор
10:16: Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу
09:39: У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.