Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні планують не переводити годинник
  • Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

Instagram приховав лайки

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 12:37
Версія для друку
Instagram приховав лайки

У соцмережі стався збій. 

Новину передає «Преса України».

У популярній соцмережі Instagram стався збій. Користувачі перестали бачити лайки під своїми постами й відразу обурились такому ходу подій, адже попереджень від Instagram про зміни не надходило.

Подія мала місце ще другого березня. Наразі всі працює спарвно. До слова, раніше міжнародна група вчених в Нью-Йоркському університеті дійшла до висновку, що лайки дуже впливають на поведінку користувачів соцмережі. Так, чим більше лайків – тим активнішим стає користувач.

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції