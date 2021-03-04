Instagram приховав лайки

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 12:37

У соцмережі стався збій.

Новину передає «Преса України».

У популярній соцмережі Instagram стався збій. Користувачі перестали бачити лайки під своїми постами й відразу обурились такому ходу подій, адже попереджень від Instagram про зміни не надходило.

Подія мала місце ще другого березня. Наразі всі працює спарвно. До слова, раніше міжнародна група вчених в Нью-Йоркському університеті дійшла до висновку, що лайки дуже впливають на поведінку користувачів соцмережі. Так, чим більше лайків – тим активнішим стає користувач.