Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні планують не переводити годинник
  • Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

ВРУ провалила голосування про Комісію з азартних ігор

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 11:58
Версія для друку
ВРУ провалила голосування про Комісію з азартних ігор

Усі три законопроекти були провалені.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, депутати України не підтримали законопроекти про Комісію з азартних ігор. Їх було три. Так, нардепи не змогли вирішити, хто буде формувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

Нагадаємо, попри колізію Комісія з регулювання азартних ігор розпочала роботу. А саме з листопада 2020 року. Вона також видає ліцензії.

Читайте також:

 

 

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції