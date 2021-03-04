ВРУ провалила голосування про Комісію з азартних ігор

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 11:58

Усі три законопроекти були провалені.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, депутати України не підтримали законопроекти про Комісію з азартних ігор. Їх було три. Так, нардепи не змогли вирішити, хто буде формувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.

Нагадаємо, попри колізію Комісія з регулювання азартних ігор розпочала роботу. А саме з листопада 2020 року. Вона також видає ліцензії.