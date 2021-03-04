ВРУ провалила голосування про Комісію з азартних ігор

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Усі три законопроекти були провалені.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, депутати України не підтримали законопроекти про Комісію з азартних ігор. Їх було три. Так, нардепи не змогли вирішити, хто буде формувати Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей.
Нагадаємо, попри колізію Комісія з регулювання азартних ігор розпочала роботу. А саме з листопада 2020 року. Вона також видає ліцензії.
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