Відомий український гурт розпався

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 11:30

Мова йде про дует НеАнгели.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що український поп-гурт НеАнгели припиняє своє існування. Він проіснував 15 років.

Про це розповіла одна з учасниць гурту Слава Камінська.

«В горі і в радості, на весіллях і розлученнях, в ейфорії і в ПМС. А, головне, під час двох вагітностей - ми завжди були разом. Це були прекрасні (але іноді такі ж важкі) 5475 днів. 15 років, 5 альбомів, більше 20 кліпів, купа номінацій і статуеток - все на двох. НаАнгели - вже історія», - зазначила виконавиця.

За її словами, вона та її колишня партнерка Вікторія Смеюха виступатимуть соло. Камінська також подякувала продюсеру та прихильникам за підтримку.