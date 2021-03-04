Відомий український гурт розпався

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Мова йде про дует НеАнгели.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, стало відомо, що український поп-гурт НеАнгели припиняє своє існування. Він проіснував 15 років.
Про це розповіла одна з учасниць гурту Слава Камінська.
«В горі і в радості, на весіллях і розлученнях, в ейфорії і в ПМС. А, головне, під час двох вагітностей - ми завжди були разом. Це були прекрасні (але іноді такі ж важкі) 5475 днів. 15 років, 5 альбомів, більше 20 кліпів, купа номінацій і статуеток - все на двох. НаАнгели - вже історія», - зазначила виконавиця.
За її словами, вона та її колишня партнерка Вікторія Смеюха виступатимуть соло. Камінська також подякувала продюсеру та прихильникам за підтримку.
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