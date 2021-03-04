Атмосферний фронт принесе в Україну похолодання

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А також опади.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня принесе в країну атмосферний фронт з подальшим похолоданням.
«Вже завтра у більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2+6 градусів. На Півдні, а також у Дніпрі, Кропивницькому з районами, на Донеччині та в Чернівецькій області ще побуде тепло, +8+13 градусів», - відзначила вона.
За її прогнозом, в країні очікуються дощ та місцями мокрий сніг. У Києві стовпчики термометрів покажуть +2+4 градуси. На вихідних опади не очікуються, однак втримається прохолода.
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