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Атмосферний фронт принесе в Україну похолодання

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 10:50
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Атмосферний фронт принесе в Україну похолодання

А також опади.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, синоптик Наталія Діденко повідомила, що останній робочий день тижня принесе в країну атмосферний фронт з подальшим похолоданням.

«Вже завтра у більшості областей вдень стовпчики термометрів з'їдуть вниз, до +2+6 градусів. На Півдні, а також у Дніпрі, Кропивницькому з районами, на Донеччині та в Чернівецькій області ще побуде тепло, +8+13 градусів», - відзначила вона.

За її прогнозом, в країні очікуються дощ та місцями мокрий сніг. У Києві стовпчики термометрів покажуть +2+4 градуси. На вихідних опади не очікуються, однак втримається прохолода.

 

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