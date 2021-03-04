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Меган Маркл заявила, що мовчати не збирається.
Новину передає «Преса України».
Дружина принца Гаррі Меган звинуватила Букінгемський палац у розповсюдженні неправди щодо неї та її чоловіка. Меган дала інтерв’ю ведучій американського ток-шоу Опра Уінфрі. В ньому вона розповіла, що ні над ким не знущалась у Букінгемському палаці.
Попередній фрагмент інтерв'ю був опублікований у середу, 3 березня, через кілька годин після того, як Букінгемський палац заявив, що він «дуже стурбований» повідомленнями в газеті «Таймс» про те, що асистенти, які працювали на Меган два роки тому, зазнали з її боку знущань.
Гаррі та Меган вкотре заявили, що це неправда.
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10:16: Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу
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