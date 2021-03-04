Меган Маркл висунула звинувачення в бік Букінгемського палацу

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 10:16

Меган Маркл заявила, що мовчати не збирається.

Новину передає «Преса України».

Дружина принца Гаррі Меган звинуватила Букінгемський палац у розповсюдженні неправди щодо неї та її чоловіка. Меган дала інтерв’ю ведучій американського ток-шоу Опра Уінфрі. В ньому вона розповіла, що ні над ким не знущалась у Букінгемському палаці.

Попередній фрагмент інтерв'ю був опублікований у середу, 3 березня, через кілька годин після того, як Букінгемський палац заявив, що він «дуже стурбований» повідомленнями в газеті «Таймс» про те, що асистенти, які працювали на Меган два роки тому, зазнали з її боку знущань.

Гаррі та Меган вкотре заявили, що це неправда.