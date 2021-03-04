У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 09:39

Горе-водій був озброєний ножем.

Новину передає «Преса України».

В інтернет-спільноті «Зупини лося», присвяченій порушникам правил дорожнього руху, представили відео з однієї з камер спостереження у Вінниці.

Тут чоловік на ім’я Олександр припаркував авто на зеленій зоні, а випадковий перехожий зробив йому зауваження. В результаті водій накинувся на чоловіка з ножем у руках. Він завдав йому декілька ударів руками та ногами.

На відео видно жінку, яка була біля автівки. Вона навіть не спробувала зупинити чоловіка, який приклав силу до незнайомця. Після розголосу у Мережі нападник записав відео, в якому зазначив, що питання було вирішене.

У Мережі поведінку горе-водія засудили.