У Вінниці водій порушив правила паркування та накинувся на перехожого

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Горе-водій був озброєний ножем.
Новину передає «Преса України».
В інтернет-спільноті «Зупини лося», присвяченій порушникам правил дорожнього руху, представили відео з однієї з камер спостереження у Вінниці.
Тут чоловік на ім’я Олександр припаркував авто на зеленій зоні, а випадковий перехожий зробив йому зауваження. В результаті водій накинувся на чоловіка з ножем у руках. Він завдав йому декілька ударів руками та ногами.
На відео видно жінку, яка була біля автівки. Вона навіть не спробувала зупинити чоловіка, який приклав силу до незнайомця. Після розголосу у Мережі нападник записав відео, в якому зазначив, що питання було вирішене.
У Мережі поведінку горе-водія засудили.
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