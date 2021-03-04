Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • В Україні планують не переводити годинник
  • Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19

ВООЗ закликала не вводити паспорти вакцинації

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 09:06
Версія для друку
ВООЗ закликала не вводити паспорти вакцинації

Наразі країни світу поступово вводять такі паспорти. 

Новину передає «Преса України».

Представниця ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович заявила, що організація не рекомендує вводити паспорта вакцинації від Covid-19. Виступаючи на російському телеканалі вона зазначила, що країни все ж мають право йти своїм шляхом.

«Але, звичайно, країни йдуть своїм шляхом, всі намагаються дозволити більшу мобільність населення, і ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити», - додала Вуйнович.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ пояснювали, чому виступають проти паспортів вакцинації. Так, наразі невідомо, наскільки ефективні вакцини від коронавірусу.

 

Читайте також:

 

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції