ВООЗ закликала не вводити паспорти вакцинації

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Наразі країни світу поступово вводять такі паспорти.
Новину передає «Преса України».
Представниця ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович заявила, що організація не рекомендує вводити паспорта вакцинації від Covid-19. Виступаючи на російському телеканалі вона зазначила, що країни все ж мають право йти своїм шляхом.
«Але, звичайно, країни йдуть своїм шляхом, всі намагаються дозволити більшу мобільність населення, і ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити», - додала Вуйнович.
Нагадаємо, раніше у ВООЗ пояснювали, чому виступають проти паспортів вакцинації. Так, наразі невідомо, наскільки ефективні вакцини від коронавірусу.
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