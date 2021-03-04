ВООЗ закликала не вводити паспорти вакцинації

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 09:06

Наразі країни світу поступово вводять такі паспорти.

Новину передає «Преса України».

Представниця ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович заявила, що організація не рекомендує вводити паспорта вакцинації від Covid-19. Виступаючи на російському телеканалі вона зазначила, що країни все ж мають право йти своїм шляхом.

«Але, звичайно, країни йдуть своїм шляхом, всі намагаються дозволити більшу мобільність населення, і ВООЗ буде співпрацювати з усіма країнами, які зацікавлені, і в якийсь момент надасть свою рекомендацію про те, що такий паспорт повинен містити», - додала Вуйнович.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ пояснювали, чому виступають проти паспортів вакцинації. Так, наразі невідомо, наскільки ефективні вакцини від коронавірусу.