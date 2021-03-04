Пробудження коронавірусу – В Україні понад 10 тисяч нових хворих

Аня Мартинюк 04 березня 2021, 08:29

Статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 4 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 10 057 нових ковідних хворих. Серед них 611 дітей і 388 медпрацівників.

Варто зазначити, що 2 березня в Україні виявили 7 235 нових хворих. За минулу добу померли 194 пацієнти.

Найбільша кількість нових хворих за минулу добу в Житомирській області – 888 осіб та Вінницькій області – 827 осіб.