Пробудження коронавірусу – В Україні понад 10 тисяч нових хворих

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Статистику представив міністр МОЗ Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 4 березня, міністр МОЗ Максим Степанов повідомив, що за минулу добу в Україні виявили 10 057 нових ковідних хворих. Серед них 611 дітей і 388 медпрацівників.
Варто зазначити, що 2 березня в Україні виявили 7 235 нових хворих. За минулу добу померли 194 пацієнти.
Найбільша кількість нових хворих за минулу добу в Житомирській області – 888 осіб та Вінницькій області – 827 осіб.
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