В Україні на поштових марках зобразять оголених жінок

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Укрпошта представила нову серію марок «Її величність – жінка».
Новину передає «Преса України».
5 березня в Україні будуть введені в обіг нові марки, які увійдуть у серію «Її величність – жінка». На марках зобразять жінок у стилі ню. Тобто оголених.
Це вперше в Україні будуть представлені такі відверті марки. Відомо, що перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка та художника-сучасника Андрія Чебикіна. До марок випустять спецконверти.
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13:44: 15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП
12:10: В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков
11:34: У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися
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