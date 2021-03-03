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В Україні на поштових марках зобразять оголених жінок

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 14:07
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В Україні на поштових марках зобразять оголених жінок

Укрпошта представила нову серію марок «Її величність – жінка».

Новину передає «Преса України».

5 березня в Україні будуть введені в обіг нові марки, які увійдуть у серію «Її величність – жінка». На марках зобразять жінок у стилі ню. Тобто оголених.

Це вперше в Україні будуть представлені такі відверті марки. Відомо, що перший випуск прикрасять роботи Тараса Шевченка та художника-сучасника Андрія Чебикіна. До марок випустять спецконверти.

 

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