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Горе-водій Роман Баляш покатався нічним Львовом.
Новину передає «Преса України».
Стало відомо, що син екс-регіонала, а нині голови Львівської партії «Наш край» та власника «Оксі Банку» Олега Баляша, Роман, показав у соцмережах, як катається на автомобілі.
15-річний хлопець на Порше катався нічним Львовом на червоне світло, що могло спричинити серйозну ДТП.
Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N— свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021
Батько дитини заявив, що не впевнений у тому, що за кермом його син.
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13:44: 15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП
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