15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 13:44

Горе-водій Роман Баляш покатався нічним Львовом.

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що син екс-регіонала, а нині голови Львівської партії «Наш край» та власника «Оксі Банку» Олега Баляша, Роман, показав у соцмережах, як катається на автомобілі.

15-річний хлопець на Порше катався нічним Львовом на червоне світло, що могло спричинити серйозну ДТП.

Водій зараз вчиться в 9 класі в академічній гімназії, син регіонала Олега Баляша, власника Оксі Банку pic.twitter.com/EkhEV2B56N — свято грибів і форелів (@anygoodloot) March 1, 2021

Батько дитини заявив, що не впевнений у тому, що за кермом його син.