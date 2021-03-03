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15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 13:44
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15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП

Горе-водій Роман Баляш покатався нічним Львовом. 

Новину передає «Преса України».

Стало відомо, що син екс-регіонала, а нині голови Львівської партії «Наш край» та власника «Оксі Банку» Олега Баляша, Роман, показав у соцмережах, як катається на автомобілі.

15-річний хлопець на Порше катався нічним Львовом на червоне світло, що могло спричинити серйозну ДТП.

Батько дитини заявив, що не впевнений у тому, що за кермом його син.

 

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