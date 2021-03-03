В Україні планують не переводити годинник

15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП 13:44
В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков 12:10
У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися 11:34
Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19 10:16
В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина 08:23
Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг 13:37
Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу 11:31
Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ 10:20
277 депутатів ВРУ підтримали відповідне рішення.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, ВРУ 277 голосами підтримала скасування переведення годинників з зимового на літній час. Відповідний законопроект був підтриманий у першому читанні.
Тепер законопроект треба підтримати у другому читанні і в цілому. Наразі невідомо, який час залишиться в Україні.
Як повідомлялось раніше, автором законопроекту є віце-спікер Руслан Стефанчук.
14:07: В Україні на поштових марках зобразять оголених жінок
13:44: 15-річний син власника «Оксі Банку» показав, як влаштувати смертоносну ДТП
12:10: В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков
11:34: У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися
10:16: Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.