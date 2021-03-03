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В Україні планують не переводити годинник

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 13:19
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В Україні планують не переводити годинник

277 депутатів ВРУ підтримали відповідне рішення.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, ВРУ 277 голосами підтримала скасування переведення годинників з зимового на літній час. Відповідний законопроект був підтриманий у першому читанні.

Тепер законопроект треба підтримати у другому читанні і в цілому. Наразі невідомо, який час залишиться в Україні.

Як повідомлялось раніше, автором законопроекту є віце-спікер Руслан Стефанчук.

  

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