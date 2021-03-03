На Закарпатті померла 29-річна породілля

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У жінки був коронавірус.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Ужгороді померла 29-річна породілля з села Довге. Жінка не прокинулась від наркозу після кесаревого розтину. Також відомо, що у неї був коронавірус.
Чоловік жінки повідомив, що 16 лютого він привіз дружину в Іршавську районну лікарню, звідки її перенаправили до обласної лікарні. Два тижні жінка перебувала у лікарні. Декілька днів тому їй зробили кесарів розтин. На жаль, вона не опритомніла. Смерть констатували 1 березня.
Відомо, що дитина народилася живою.
12:10: В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков
11:34: У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися
10:16: Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19
08:23: В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина
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