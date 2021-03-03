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На Закарпатті померла 29-річна породілля

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 12:46
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На Закарпатті померла 29-річна породілля

У жінки був коронавірус. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Ужгороді померла 29-річна породілля з села Довге. Жінка не прокинулась від наркозу після кесаревого розтину. Також відомо, що у неї був коронавірус.

Чоловік жінки повідомив, що 16 лютого він привіз дружину в Іршавську районну лікарню, звідки її перенаправили до обласної лікарні. Два тижні жінка перебувала у лікарні. Декілька днів тому їй зробили кесарів розтин. На  жаль, вона не опритомніла. Смерть констатували 1 березня.

Відомо, що дитина народилася живою. 

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