На Закарпатті померла 29-річна породілля

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 12:46

У жінки був коронавірус.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Ужгороді померла 29-річна породілля з села Довге. Жінка не прокинулась від наркозу після кесаревого розтину. Також відомо, що у неї був коронавірус.

Чоловік жінки повідомив, що 16 лютого він привіз дружину в Іршавську районну лікарню, звідки її перенаправили до обласної лікарні. Два тижні жінка перебувала у лікарні. Декілька днів тому їй зробили кесарів розтин. На жаль, вона не опритомніла. Смерть констатували 1 березня.

Відомо, що дитина народилася живою.