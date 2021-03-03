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Аваков назвав такий хід подій нормою.
Новину передає «Преса України».
Очільник МВС Арсен Аваков заявив, що щодня Нацполіцію покидають в середньому «півтора поліцейських». Мова йде про звільнення.
Відповідна заява пролунала в ефірі програми «В гостях у Гордона».
«Ми не живемо в ідеальному суспільстві. Я колись казав: по середній статистиці, ми звільняємо півтора поліцейських в день. Це механізм, який зараз існує. Але я вам сказав: у нас в цілому в МВС 360 тисяч - в поліції, ну, близько 120 тисяч чоловік знаходиться. Тобто величезний організм, який постійно живе і постійно вимагає змін. Звичайно, є негідники. Так, згадайте ситуацію в Кагарлик», - додав Аваков.
За його словами, існує проблема з кадрами, адже не всім підходить така робота.
12:10: В Україні звільняють півтора поліцейських в день – Аваков
11:34: У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися
10:16: Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19
08:23: В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина
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