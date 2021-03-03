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У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 11:34
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У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися

Від коронавірусу.  

Новину передає «Преса України».

Мер українського міста Миколаїв Олександр Сенкевич заявив, що 160 працівників міських лікарень отримали вакцину від коронавірусу. 

Він зауважив, що не всі бажають вакцинуватися, тому людей попередили, що у разі зараження смертоносним китайським вірусом доведеться лікуватися за власний рахунок.

Олександр Сенкевич додав, що усіх, хто отримав вакцину, не продемонстрував побічних реакцій. 

«Я думаю, що далі буде така історія ... Мені здається, що ті, хто будуть писати відмову від вакцинації, вони просто будуть лікуватися за свій рахунок. Хочу нагадати, це близько 5-10 тисяч гривень на добу», - зауважив мер.

Підсумовуючи він додав, що вакцина безпечна та ефективна.  

 

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