В Україні заплановане підняття розміру аліментів

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Стало відомо, скільки можуть отримувати діти різного віку.
Новину передає «Преса України».
Депутати ВРУ підтримали у першому читанні законопроект №3881, яким планують збільшити мінімальний розмір аліментів. Документ вносить зміни до Сімейного кодексу України. В результаті аліменти можуть бути збільшені в півтора рази.
Так, нардепи пропонують зробити мінімальний розмір аліментів не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі розмір аліментів становить всього 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Якщо зміни вступлять в силу, то для дітей до 6 років розмір аліментів становитиме 960,50 грн, для дітей від 6 до 18 років - 1197,50 грн. Також 100% прожиткового мінімуму сплачуватимуть для дітей до 6 років - 1921 грн, для дітей від 6 до 18 років - 2395 грн. А саме у випадку, якщо платник аліментів має достатній заробіток.
11:34: У Миколаєві придумали покарання для тих, хто не хоче вакцинуватися
10:16: Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19
08:23: В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина
13:37: Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг
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