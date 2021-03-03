В Україні заплановане підняття розміру аліментів

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 10:50

Стало відомо, скільки можуть отримувати діти різного віку.

Новину передає «Преса України».

Депутати ВРУ підтримали у першому читанні законопроект №3881, яким планують збільшити мінімальний розмір аліментів. Документ вносить зміни до Сімейного кодексу України. В результаті аліменти можуть бути збільшені в півтора рази.

Так, нардепи пропонують зробити мінімальний розмір аліментів не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Наразі розмір аліментів становить всього 30% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо зміни вступлять в силу, то для дітей до 6 років розмір аліментів становитиме 960,50 грн, для дітей від 6 до 18 років - 1197,50 грн. Також 100% прожиткового мінімуму сплачуватимуть для дітей до 6 років - 1921 грн, для дітей від 6 до 18 років - 2395 грн. А саме у випадку, якщо платник аліментів має достатній заробіток.