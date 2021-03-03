Кенія отримала понад мільйона доз вакцини проти COVID-19

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 10:16

Жителі Кенії отримали препарат AstraZeneca-Oxford.

Новину передає «Преса України».

Близько 1,02 мільйона доз вакцини AstraZeneca-Oxford, виготовленої Індійським сироватковим інститутом, прибули до Найробі. Про це йдеться у спільній заяві ЮНІСЕФ, Всесвітньої організації охорони здоров'я, міжнародного альянсу вакцин GAVI та Коаліції за інновації щодо готовності до епідемій.

Міністр охорони здоров'я Кенії Мутахі Кагве оптимістично налаштований на те, що вакцини допоможуть зупинити розповсюдження коронавірусу, який змусив східноафриканську країну частково заблокувати свою економіку з руйнівними наслідками для багатьох громадян.

Міністр заявив, що вакцини будуть введені приблизно 400 000 медичним працівникам, а решта піде іншим людям, таким як вчителі та поліцейські.