Техас повністю повертається до нормального життя

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Коронавірусні обмеження будуть зняті.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що днем раніше американські штати Техас і Міссісіпі повністю відновлюють роботу підприємств. Також у людей не вимагатимуть носіння масок.
Техаський губернатор Грег Ебботт заявив, що підприємства відкриються з 10 березня.
«COVID не зник раптово, але мандати більше не потрібні», - заявив він.
Грег Ебботт додав, що наразі є вакцини, тому ситуація під контролем. Очікується, що в тиждень в середньому будуть вводити по мільйону доз вакцин.
08:23: В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина
13:37: Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг
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