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Техас повністю повертається до нормального життя

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 09:40
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Техас повністю повертається до нормального життя

Коронавірусні обмеження будуть зняті. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що днем раніше американські штати Техас і Міссісіпі повністю відновлюють роботу підприємств. Також у людей не вимагатимуть носіння масок. 

Техаський губернатор Грег Ебботт заявив, що підприємства відкриються з 10 березня.

«COVID не зник раптово, але мандати більше не потрібні», - заявив він.

Грег Ебботт додав, що наразі є вакцини, тому ситуація під контролем. Очікується, що в тиждень в середньому будуть вводити по мільйону доз вакцин.

 

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