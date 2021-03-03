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В РНБО представили свіжу коронавірусну статистику

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 08:57
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В РНБО представили свіжу коронавірусну статистику

Кількість нових хворих, виявлених за добу, становить понад 7000 осіб.

Новину передає «Преса України».

Станом на 3 березня в Україні 1 364 705 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За минулу добу нових хворих побільшало на 7 235 осіб. Найбільше нових випадків у Києві – 655, Івано-Франківській області – 640. 

Такі дані наведені в Системі моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО.

Також зазначається, що за минулу добу померли 185 пацієнтів. За весь період спостереження – 26 397 осіб.   

 

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