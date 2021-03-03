В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 08:23

Австралійцям вводили вакцину Pfizer/BioNtech.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Австралії після вакцинації препаратом Pfizer/BioNtech померла 41 людина. Нагадаємо, Україна замовила собі 10 мільйонів доз цього препарату.

В доповіді Федерального відомства Австралії з безпеки в сфері охорони здоров'я зазначили, що лікарі не бачать зв'язку смертей пацієнтів із вакцинацією.

Уточнюється, що у 19 померлих були хвороби, які могли викликати летальний результат.