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Австралійцям вводили вакцину Pfizer/BioNtech.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Австралії після вакцинації препаратом Pfizer/BioNtech померла 41 людина. Нагадаємо, Україна замовила собі 10 мільйонів доз цього препарату.
В доповіді Федерального відомства Австралії з безпеки в сфері охорони здоров'я зазначили, що лікарі не бачать зв'язку смертей пацієнтів із вакцинацією.
Уточнюється, що у 19 померлих були хвороби, які могли викликати летальний результат.
08:23: В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина
13:37: Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг
11:31: Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
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