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В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина

Аня Мартинюк 03 березня 2021, 08:23
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В Австралії вакцинацію від коронавірусу не пережила 41 людина

Австралійцям вводили вакцину Pfizer/BioNtech.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 3 березня, стало відомо, що в Австралії після вакцинації препаратом Pfizer/BioNtech померла 41 людина. Нагадаємо, Україна замовила собі 10 мільйонів доз цього препарату.

В доповіді Федерального відомства Австралії з безпеки в сфері охорони здоров'я зазначили, що лікарі не бачать зв'язку смертей пацієнтів із вакцинацією. 

Уточнюється, що у 19 померлих були хвороби, які могли викликати летальний результат. 

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