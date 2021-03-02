У Туреччині відкриваються школи, бари та ресторани

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 14:02

Як і Україна, Туреччина буде поділена на зони.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, Туреччина вирішила ослабити карантин, введений у зв’язку з пандемією Covid-19. Згідно з повідомленням президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, країна поділена на чотири рівні ризику, що відрізняються чотирма кольорами.

Кожен рівень матиме різні обмеження. Наразі Стамбул та Ізмір класифікуються як групи високого ризику (помаранчевий), а столиця Анкара - середнього ризику (жовтий).

Сьогодні в Туреччині відкрили бари та ресторани у всіх районах, окрім тих, що мають найбільший ризик. Також запрацювали басейни та спортивні центри. Крім того учні початкових класів та учні останніх класів середньої та старшої школи повернулися до навчання по всій країні.