Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 13:37

Так, постраждалі пацієнти можуть вимагати відшкодування.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, у прес-службі Мін’юсту нагадали, що в Україні на законодавчому рівні закріплено право пацієнта на вибір лікаря. В тому числі приватного стоматолога.

«Але інколи бувають випадки, коли очікування не виправдовують себе: грошей витрачено дуже багато, але послуги надані неякісно», - відзначили у відомстві.

Так, пацієнтам у таких випадках треба вимагати безкоштовного усунення недоліків, пропорційного зменшення ціни відповідно до наданої послуги та повного відшкодування матеріального і морального збитку. Якщо лікар не погоджується на такий хід подій, вирішувати проблему треба у досудовому порядку та шляхом звернення до суду. Досудове врегулювання передбачає направлення листа-претензії до надавача медичних послуг.