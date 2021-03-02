Президент України отримав вакцину від коронавірусу

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Як і очільнику МОЗ лідеру країни ввели індійський препарат.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, президент України Володимир Зеленський вакцинувався від смертоносного китайського вірусу препаратом індійського виробництва Covishield.
Вакцинація відбулась під час візиту лідера країни в зону ООС в Луганській області.
Нагадаємо, раніше вакцину від коронавірусу ввели очільнику МОЗ Максиму Степанову.
13:37: Українцям роз'яснили, що робити в разі отримання неякісних стоматологічних послуг
11:31: Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
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