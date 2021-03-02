Президент України отримав вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 13:13

Як і очільнику МОЗ лідеру країни ввели індійський препарат.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, президент України Володимир Зеленський вакцинувався від смертоносного китайського вірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Вакцинація відбулась під час візиту лідера країни в зону ООС в Луганській області.

Нагадаємо, раніше вакцину від коронавірусу ввели очільнику МОЗ Максиму Степанову.