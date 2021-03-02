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Президент України отримав вакцину від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 13:13
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Президент України отримав вакцину від коронавірусу

Як і очільнику МОЗ лідеру країни ввели індійський препарат. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, президент України Володимир Зеленський вакцинувався від смертоносного китайського вірусу препаратом індійського виробництва Covishield.

Вакцинація відбулась під час візиту лідера країни в зону ООС в Луганській області.

Нагадаємо, раніше вакцину від коронавірусу ввели очільнику МОЗ Максиму Степанову.  

 

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