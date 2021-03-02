Печерський суд дав добро на затримання Шарія

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 12:34

З'явилась реакція самого Шарія.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив затримати Анатолія Шарія. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.

Так, після затримання лідера «Партії Шарія» доставлять в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу.

«Це тобі не Порошенко, розумієш. З цим Шарієм можна не панькатися, показувати свою силу і владу. Ну спробуй затримай, як то кажуть ...», - відреагував Шарій.

Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится... Опубликовано Анатолием Шарим Вторник, 2 марта 2021 г.

Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі. Як відомо, Анатолія Шарія підозрюють не лише у держзраді, а й у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань і за іншими ознаками.