Печерський суд дав добро на затримання Шарія

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З'явилась реакція самого Шарія.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що Печерський райсуд Києва дозволив затримати Анатолія Шарія. Про це розповіло джерело в правоохоронних органах.
Так, після затримання лідера «Партії Шарія» доставлять в суд з метою розгляду обрання йому запобіжного заходу.
«Це тобі не Порошенко, розумієш. З цим Шарієм можна не панькатися, показувати свою силу і владу. Ну спробуй затримай, як то кажуть ...», - відреагував Шарій.
Это тебе не Порошенко, понимаешь. С этим Шарием можно не церемониться, показывать свою силу и власть. Ну попробуй задержи, как говорится...Опубликовано Анатолием Шарим Вторник, 2 марта 2021 г.
Відповідне повідомлення він залишив на своїй сторінці у соцмережі. Як відомо, Анатолія Шарія підозрюють не лише у держзраді, а й у порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань і за іншими ознаками.
11:31: Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
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