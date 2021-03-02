Медведчук розповів про плани стати президентом

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Як виявилось, таких намірів у нього немає.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не має планів балотуватися в президенти України. За його словами, в українській державі повинна бути парламентська форма правління.
Відповідна заява прозвучала під час інтерв'ю BBC.
«Я вважаю, що Україна повинна позбутися від цієї посади. Я вважаю, що в Україні повинна бути парламентська форма правління», - заявив він.
Медведчук додав, що він також не хотів би, щоб його дружина Оксана Марченко також балотувалася в президенти. Коментуючи ситуацію в Україні він додав, що в Україні кожен новий президент гірший за попереднього.
11:31: Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
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