Українська  
Реєстрація Вхід  
RSS
App Store Google Play
Більше інформації
Реклама
Актуально
  • Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
  • В Україні стартував запис на вакцинацію від Covid-19
  • Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи»

Медведчук розповів про плани стати президентом

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 12:07
Версія для друку
Медведчук розповів про плани стати президентом

Як виявилось, таких намірів у нього немає. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не має планів балотуватися в президенти України. За його словами, в українській державі повинна бути парламентська форма правління.

Відповідна заява прозвучала під час інтерв'ю BBC. 

«Я вважаю, що Україна повинна позбутися від цієї посади. Я вважаю, що в Україні повинна бути парламентська форма правління», - заявив він.

Медведчук додав, що він також не хотів би, щоб його дружина Оксана Марченко також балотувалася в президенти. Коментуючи ситуацію в Україні він додав, що в Україні кожен новий президент гірший за попереднього.

 

Читайте також:

﻿
Останні новини
Більше інформації
Коментарі 0

Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.

Вибір редакції