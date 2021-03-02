Медведчук розповів про плани стати президентом

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 12:07

Як виявилось, таких намірів у нього немає.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук заявив, що не має планів балотуватися в президенти України. За його словами, в українській державі повинна бути парламентська форма правління.

Відповідна заява прозвучала під час інтерв'ю BBC.

«Я вважаю, що Україна повинна позбутися від цієї посади. Я вважаю, що в Україні повинна бути парламентська форма правління», - заявив він.

Медведчук додав, що він також не хотів би, щоб його дружина Оксана Марченко також балотувалася в президенти. Коментуючи ситуацію в Україні він додав, що в Україні кожен новий президент гірший за попереднього.