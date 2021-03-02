Михайло Поплавський представив новий сміливий кліп

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 10:56

За 11 годин відеороботу подивились трохи більше 400 людей.

Новину передає «Преса України».

«Співаючий ректор» Михайло Поплавський представив кліп на свою нову пісню «Далі буде». Презентація проводилась в колі близьких друзів артиста. Зокрема Анни Трінчер, Ірини Кудашової, Богдана Буше, Аліни Гросу, Володимира Бебешко, Ілони Гвоздьової та інших.

Михайло Поплавський розповів, в чому секрет успішного кліпу.

«Знаєте, в чому фішка Поплавського? Балет, потужний бек-вокал, концертний кліп і я біля них», - зазначив артист.

У кліпі можна побачити дівчат у відвертому одязі та самого Поплавського у шкіряному костюмі. З моменту публікації на каналі YouTube від 1 березня кліп зібрав всього 426 переглядів.