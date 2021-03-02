Михайло Поплавський представив новий сміливий кліп

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За 11 годин відеороботу подивились трохи більше 400 людей.
Новину передає «Преса України».
«Співаючий ректор» Михайло Поплавський представив кліп на свою нову пісню «Далі буде». Презентація проводилась в колі близьких друзів артиста. Зокрема Анни Трінчер, Ірини Кудашової, Богдана Буше, Аліни Гросу, Володимира Бебешко, Ілони Гвоздьової та інших.
Михайло Поплавський розповів, в чому секрет успішного кліпу.
«Знаєте, в чому фішка Поплавського? Балет, потужний бек-вокал, концертний кліп і я біля них», - зазначив артист.
У кліпі можна побачити дівчат у відвертому одязі та самого Поплавського у шкіряному костюмі. З моменту публікації на каналі YouTube від 1 березня кліп зібрав всього 426 переглядів.
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
14:02: Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу
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