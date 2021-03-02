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Михайло Поплавський представив новий сміливий кліп

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 10:56
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Михайло Поплавський представив новий сміливий кліп

За 11 годин відеороботу подивились трохи більше 400 людей. 

Новину передає «Преса України».

«Співаючий ректор» Михайло Поплавський представив кліп на свою нову пісню «Далі буде». Презентація проводилась в колі близьких друзів артиста. Зокрема Анни Трінчер, Ірини Кудашової, Богдана Буше, Аліни Гросу, Володимира Бебешко, Ілони Гвоздьової та інших.

Михайло Поплавський розповів, в чому секрет успішного кліпу.

«Знаєте, в чому фішка Поплавського? Балет, потужний бек-вокал, концертний кліп і я біля них», - зазначив артист.

У кліпі можна побачити дівчат у відвертому одязі та самого Поплавського у шкіряному костюмі. З моменту публікації на каналі YouTube від 1 березня кліп зібрав всього 426 переглядів.

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