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Стало відомо, скільки українців отримали вакцину від коронавірусної інфекції.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що з початку вакцинації від коронавірусу в Україні препарат отримали майже 4 905 українців.
Найбільшу кількість антиковідних уколів за останню добу зробили жителям Донецької області - 180 щеплень. Також за весь період вакцинації тут провели 400 щеплень.
Як повідомлялось раніше, міністр МОЗ Максим Степанов отримав вакцину від коронавірусу. Він заявив, що почувається добре.
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
14:02: Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу
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