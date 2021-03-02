Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 10:20

Стало відомо, скільки українців отримали вакцину від коронавірусної інфекції.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, у прес-службі МОЗ повідомили, що з початку вакцинації від коронавірусу в Україні препарат отримали майже 4 905 українців.

Найбільшу кількість антиковідних уколів за останню добу зробили жителям Донецької області - 180 щеплень. Також за весь період вакцинації тут провели 400 щеплень.

Як повідомлялось раніше, міністр МОЗ Максим Степанов отримав вакцину від коронавірусу. Він заявив, що почувається добре.