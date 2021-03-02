Названо місто з найвищою якістю життя

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У рейтинг також потрапив Київ.
Новину передає «Преса України».
Консалтингова компанія Knight Frank повідомила, що столиця Фінляндії, місто Гельсінкі, очолила світовий рейтинг міст за якістю життя City Wellbeing Index.
Так, рейтинг, у який увійшли 100 міст, складали, зважаючи на такі показники як охорона здоров'я, безпека, екологічна і ринкова стабільність.
Слідом з Хельсінкі розмістився Мадрид та Ванкувер. Раніше трійка лідерів виглядала наступним чином - Осло, Цюріх і Гельсінкі.
Закривають рейтинг Йоганнесбург, Київ та Лагос – 98, 99 та 100 місце відповідно.
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