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Бажаючих виявилось небагато.
Новину передає «Преса України».
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 38 531 українець записалися в додатку «Дія» на вакцинацію від Covid-19.
За словами Степанова, 5 280 осіб записалися через портал по вакцинації, 671 українець зателефонував, щоб стати в чергу. Міністр додав, що ця статистика є позитивною.
«Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації, довірі до системи охорони здоров'я і планами МОЗ щодо подолання Covid-19. Ми намагалися зробити запис на вакцинацію абсолютно зручною для всіх», - додав він.
Степанов додав, що записатися на вакцинацію можна за телефоном МОЗ 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua та додаток «Дія».
11:31: Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу
10:20: Найбільше вакцинованих від COVID-19 у Донецькій області – МОЗ
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