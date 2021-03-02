Степанов розповів, скільки українців стали в чергу на вакцинацію від коронавірусу

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 11:31

Бажаючих виявилось небагато.

Новину передає «Преса України».

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що 38 531 українець записалися в додатку «Дія» на вакцинацію від Covid-19.

За словами Степанова, 5 280 осіб записалися через портал по вакцинації, 671 українець зателефонував, щоб стати в чергу. Міністр додав, що ця статистика є позитивною.

«Ці цифри красномовно підтверджують готовність українців до вакцинації, довірі до системи охорони здоров'я і планами МОЗ щодо подолання Covid-19. Ми намагалися зробити запис на вакцинацію абсолютно зручною для всіх», - додав він.

Степанов додав, що записатися на вакцинацію можна за телефоном МОЗ 0860 2019, через портал vaccination.covid19.gov.ua та додаток «Дія».