В Україні побільшало коронавірусних хворих

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 09:05

Свіжу статистику представив Максим Степанов.

Новину передає «Преса України».

У перший день весни в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 336 осіб. Серед нових хворих 308 дітей і 218 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Тепер загальна кількість виявлених хворих складає 1 357 470 осіб. За минулу добу померли 162 пацієнта.

Найбільш нових хворих в Івано-Франківській області, плюс 649 осіб. До слова, за минулу добу було проведено 54 994 тести на коронавірус.