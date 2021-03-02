В Україні побільшало коронавірусних хворих

Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу 14:02
Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку 08:32
Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи» 11:04
Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці 09:43
В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом 08:29
Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями 14:15
Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання 13:40
На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями 13:15
У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька 12:38
Свіжу статистику представив Максим Степанов.
Новину передає «Преса України».
У перший день весни в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилась на 5 336 осіб. Серед нових хворих 308 дітей і 218 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Тепер загальна кількість виявлених хворих складає 1 357 470 осіб. За минулу добу померли 162 пацієнта.
Найбільш нових хворих в Івано-Франківській області, плюс 649 осіб. До слова, за минулу добу було проведено 54 994 тести на коронавірус.
14:02: Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу
11:51: Зеленський впав в моїх очах нижче плінтуса - Марченко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.