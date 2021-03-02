Анджеліна Джолі продала картину за $11,5 млн

Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу 14:02
Менше тестів – менше хворих: В Україні оновили коронавірусну статистку 08:32
Стало відомо, як українці розмитнюватимуть «євробляхи» 11:04
Викрадення собак Леді Гаги – Тварин повернули співачці 09:43
В Україну зі США прибули вживані автомобілі з сюрпризом 08:29
Вакциновані проти коронавірусу українські лікарі поділились враженнями 14:15
Знімати пуховики рано – Синоптик попередила українців про похолодання 13:40
На Полтавщині виявили школярок з порізаними зап'ястями 13:15
У Кривому Розі дитина вистрибнула з 5 поверху, тікаючи від батька 12:38
Не свою, а Черчилля.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Анджеліна Джолі дуже вигідно продала картину Вінстона Черчилля «Мінарет мечеті Аль-Кутубія». Вона пішла за рекордні для робіт митця $11,5 млн.
Експерти оцінювали картину у $2-3,4 млн. аукціон проводив будинок Christie's. На що витратить гроші знаменитість – невідомо.
14:02: Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу
11:51: Зеленський впав в моїх очах нижче плінтуса - Марченко
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.