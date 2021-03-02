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Анджеліна Джолі продала картину за $11,5 млн

Аня Мартинюк 02 березня 2021, 08:27
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Анджеліна Джолі продала картину за $11,5 млн

Не свою, а Черчилля. 

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 2 березня, стало відомо, що голлівудська зірка кіно Анджеліна Джолі дуже вигідно продала картину Вінстона Черчилля «Мінарет мечеті Аль-Кутубія». Вона пішла за рекордні для робіт митця $11,5 млн.

Експерти оцінювали картину у $2-3,4 млн. аукціон проводив будинок Christie's. На що витратить гроші знаменитість – невідомо. 

  

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