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Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 14:02
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Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу

Обом проведуть вакцинацію публічно.  

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня,  міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що президент Володимир Зеленський вакцинуватиметься після нього. Обидва отримають препарат Covishield.

«Я буду першою людиною (з топ-осіб країни - Ред.), потім Володимир Олександрович», - уточнив він.

Також Степанов зауважив, що наразі іде війна проти вакцинації. Тому з метою розвіяти страхи були внесені зміни в дорожню карту вакцинації. Це дозволить провести публічну вакцинацію міністра та президента.  До слова, президент України Володимир Зеленський вакцинуватиметься разом з військовими.

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