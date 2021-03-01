Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу

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Обом проведуть вакцинацію публічно.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 1 березня, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що президент Володимир Зеленський вакцинуватиметься після нього. Обидва отримають препарат Covishield.
«Я буду першою людиною (з топ-осіб країни - Ред.), потім Володимир Олександрович», - уточнив він.
Також Степанов зауважив, що наразі іде війна проти вакцинації. Тому з метою розвіяти страхи були внесені зміни в дорожню карту вакцинації. Це дозволить провести публічну вакцинацію міністра та президента. До слова, президент України Володимир Зеленський вакцинуватиметься разом з військовими.
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