Я – перший, за мною Зеленський – Степанов про вакцинацію від коронавірусу

Аня Мартинюк 01 березня 2021, 14:02

Обом проведуть вакцинацію публічно.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 1 березня, міністр МОЗ Максим Степанов заявив, що президент Володимир Зеленський вакцинуватиметься після нього. Обидва отримають препарат Covishield.

«Я буду першою людиною (з топ-осіб країни - Ред.), потім Володимир Олександрович», - уточнив він.

Також Степанов зауважив, що наразі іде війна проти вакцинації. Тому з метою розвіяти страхи були внесені зміни в дорожню карту вакцинації. Це дозволить провести публічну вакцинацію міністра та президента. До слова, президент України Володимир Зеленський вакцинуватиметься разом з військовими.